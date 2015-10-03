اتحاد شباب الأزهر والصوفية بالإسكندرية يناقش الأحد أهمية انتخابات البرلمان

ينظم تحالف الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية مؤتمرا جماهريا حاشدا الأحد القادم بمحافظة الإسكندرية "بعنوان "الانتخابات البرلمانية والاستحقاق الأخير لخارطة الطريق وأهمية المرحلة القادمة "لمساندة خارطة الطريق وكيفية تنفيذ برنامج مشاركة الشباب فى الانتخابات البرلمانية، وأهمية المرحلة القادمة داخل القرى والمراكز والمحافظات وذلك مساء يوم الأحد المقبل .

ويناقش المؤتمر قانون الانتخابات البرلمانية، والشروط الواجب توافرها فى المرشحين للبرلمان، والإجراءات التى يجب أن يتبعها الناخب لاختيار مرشحه، دون إفساد صوته الانتخابى، والفرق بين نظام القوائم والفردى، والمزايا المادية والعينية، التى تمنح لعضو البرلمان، وأهمية مشاركة الجميع فى الانتخابات القادمة، لاختيار المرشح المناسب، الذى يمثل الشعب.

يحضر المؤتمر" العديد من القيادات الشعبية والجماهيرية بمحافظة الإسكندرية والعمد والمشايخ والشباب والقيادات السياسية بالمحافظة لمساندة خارطة الطريق ودعم مؤسسات الدولة المصرية جيشا وشرطة وقضاء وعدد من أعضاء المجلس الرئاسى والمجلس الأعلى والمجلس الاستشارى والمجلس التنفيذى ورؤساء اللجان والملفات بتحالف الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية.

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