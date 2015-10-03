موسكو تواصل غاراتها الجوية فى سوريا.. وأوباما: استراتيجية كارثية

اعتبر الرئيس الأميركى باراك أوباما الجمعة فى اليوم الثالث من الغارات الروسية فى سوريا، ان حملة موسكو التى تستهدف فى الان نفسه "تنظيم داعش" والمعارضة السورية المعتدلة تمثل "كارثة محققة".

وكشفت موسكو الجمعة انها استهدفت الخميس للمرة الاولى معقل تنظيم الدولة الاسلامية فى الرقة، فى حين طالبها الغربيون بالكف عن استهداف فصائل اخرى مسلحة معارضة للنظام السورى.

وقال أوباما خلال مؤتمر صحافى ان الرئيس الروسى فلادمير بوتين "لا يفرق بين مجموعة الدولة الاسلامية والمعارضة "السورية" السنية المعتدلة، ومن وجهة نظرهم الجميع ارهابيون، وهذه كارثة محققة".

واضاف ان الغارات الجوية الروسية "على المعارضة "السورية" المعتدلة لن تكون مجدية".

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