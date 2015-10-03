رئيس وزراء الصومال يأمل بإعادة توجيه قواته المسلحة لمحاربة المتشددين

قال عمر شرماركى رئيس وزراء الصومال فى مقابلة أمس الجمعة إن على الصومال تعزيز وجوده شرطته فى بلدات استردها من جماعة الشباب المتشددة كى يجعل الجيش الصومالى يتفرغ للتركيز على العمليات الهجومية.

وقال شرماركى إن هذه الخطة تعكس مرحلة جديدة فى قتال الصومال ضد جماعة الشباب التى تواصل شن هجمات بشكل منتظم على قوات الأمن الصومالية على الرغم من فقدها مساحات شاسعة من الأراضى.

ولكنه اعترف بأن الصومال الذى يعانى من ضائقة مالية والذى قلص ميزانيته فى الآونة الأخيرة وهو يواجه صعوبة بالفعل فى تمويل قواته المسلحة المجهدة قد لا يجد أموالا بشكل فورى لتمويلها.