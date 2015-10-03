رئيس وزراء الصومال يأمل بإعادة توجيه قواته المسلحة لمحاربة المتشددين

قال عمر شرماركى رئيس وزراء الصومال فى مقابلة أمس الجمعة إن على الصومال تعزيز وجوده شرطته فى بلدات استردها من جماعة الشباب المتشددة كى يجعل الجيش الصومالى يتفرغ للتركيز على العمليات الهجومية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال شرماركى إن هذه الخطة تعكس مرحلة جديدة فى قتال الصومال ضد جماعة الشباب التى تواصل شن هجمات بشكل منتظم على قوات الأمن الصومالية على الرغم من فقدها مساحات شاسعة من الأراضى.
ولكنه اعترف بأن الصومال الذى يعانى من ضائقة مالية والذى قلص ميزانيته فى الآونة الأخيرة وهو يواجه صعوبة بالفعل فى تمويل قواته المسلحة المجهدة قد لا يجد أموالا بشكل فورى لتمويلها.