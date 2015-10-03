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اليوم.. نظر الطعن على حكم رفض استبعاد سما المصرى من الانتخابات

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اليوم.. نظر الطعن على حكم رفض استبعاد سما المصرى من الانتخابات اليوم.. نظر الطعن على حكم رفض استبعاد سما المصرى من الانتخابات
تنظر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من الدكتور سمير صبرى المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة.

واختصم الطعن، الذى حمل رقم ١٠٥٥١٩ لسنة ٦١ ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيم بهذه الدائرة أكثر من 50 عاما إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب فى عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، على الرغم من افتقادها لشرط حسن السمعة.
>وقررت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة اليوم السبت، الموافق 3 أكتوبر المقبل.


>- إحالة الطعن على حكم رفض استبعاد سما المصرى لدائرة الموضوع بجلسة الغد

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مصر 365

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