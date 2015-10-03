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"التعليم العالىى" تطلق ورشة مشروع قانون استخدام الحيوان فى البحث العلمى

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"التعليم العالىى" تطلق ورشة مشروع قانون استخدام الحيوان فى البحث العلمى "التعليم العالىى" تطلق ورشة مشروع قانون استخدام الحيوان فى البحث العلمى
يفتتح الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور نادية زخارى أستاذ المعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة اليوم السبت رشة عمل لمناقشة مقترح مشروع قانون "استخدام الحيوان فى البحث العلمى والتعليم"، معهد الأورام بالشيخ زايد.

وتضم ورشة العمل استعراض حقوق الحيوان فى البحث العلمى والتعليم، ومناقشة مقترحات الجهات ذات الشأن، حيث انتهت اللجنة من صياغة مسودة القانون فى صورته النهائية، وقد أرسلت أمس إلى جميع الجامعات ومراكز البحوث المصرية المعنية بالأبحاث الطبية وكذلك النقابات الطبية لإبداء الرأى فى مسودة القانون قبل رفع مسودة مقترح القانون إلى الجهات المختصة.


>مصادر:الشيحى يعد استراتيجة لتطوير البحث العلمى وانتخابات الطلبة آخر أكتوبر

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