تعرفى على أنواع تأخر الحمل والإنجاب

يختلط على البعض فهم بعض المفاهيم الطبية للأمراض، مثل تأخر الإنجاب، فهناك ربط بين تعريف تأخر الحمل والإنجاب بالنسبة للمتزوجين الجدد وبين الأزواج الذين سبق لهم الإنجاب. تعريف تأخر الحمل والإنجاب

>حول ذلك يقول دكتور محمد عبد المنعم، أخصائى أمراض النساء والتوليد والمناظير بمستشفى الإيطالى، إن تأخر الإنجاب عبارة عن عدم حدوث حمل لمدة تجاوزت عاما كاملا مر على الزواج وبدون استعمال وسائل منع الحمل. أنواع تأخر الإنجاب الحمل:

>ويستكمل د. محمد قائلا "تختلف أسباب تأخر الحمل والإنجاب من حيث التشخيص من حالة إلى أخرى، فهناك نوعان يتم تشخيص تأخر الإنجاب من خلالهما وفقا للأبحاث والدراسات العلمية الحديثة وهى كالآتى": 1)تاخر الانجاب اولى:

>عدم حدوث حمل أو إنجاب مولود بفترة تتراوح ما بين عام و5 أعوام بدون استعمال أى وسائل لمنع حدوث الحمل أو أسباب مرضية تؤدى إلى فقد الحمل وهذا ما ينطبق على الأزواج الجدد. 2)تأخر الإنجاب ثانوى:

>عدم حدوث حمل بعد إنجاب آخر طفل لمدة 5 سنوات مع عدم استعمال وسائل تمنع الحمل أوالإصابة ببعض الأسباب، فعلى سبيل المثال الزوجة بفترة الرضاعة أو تعرض أحد الزوجين لبعض الاضطرابات الصحية تقلل فرص حدوث حمل مرة أخرى.

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شبكةعيونالإخبارية

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