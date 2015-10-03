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سيدة بالشرقية تناشد وزير الصحة بصرف علاج السوفالدى المتأخر

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ناشدت سيدة منسة من محافظة الشرقية، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بصرف علاج السوفالدى الخاص بها وسرعة إجراء عملية تركيب مفصل صناعى "اسمنتي"، ذلك بسبب عرقلة وتأخر علاجها فى التأمين الصحى .

وقالت "كوثر حبشى يونس" 60 عاما من قرية بردين مركز الزقازيق، إنها تعانى من فشل كبدى وأمراض أخرى، وتقدمت بالتحاليل والأوراق المطلوبة إلى هيئة التأمين الصحى، والتى وجهتها إلى عيادة التأمين الصحى المعروفة باسم "عيادة الغزل" حيث تم تقديم الأوراق المطلوبة وتم التأشير بالقبول وأن نسبة الفشل الكبدى لا تتعارض مع العلاج، ذلك منذ عدة أشهر دون صرف العلاج حتى اليوم .
>وأضافت أنها كان حالتها الصحية فى تدهور مستمر، سبق وتم حجزها فى مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحى، بعد التعرض لغيبوبة، تم الخروج دون استكمال أو صرف العلاج اللازم .
>وأشارت السيدة المريضة أنها تعرضت لكسر إثر الانزلاق فجأة نتيجة كبر السن وهشاشة العظام، مما استدعى لتركيب مفصل، وتوجهت للتأمين الصحى للعلاج والذى ماطل معها فى إجراء العملية، لافتة إلى أنها لا تملك تكاليف إجراء العملية فى مستشفى خاص .
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365