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على أبو الحمايل مرشح حزب مصر بلدى بدمياط يعد بحماية حقوق الفلاح

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على أبو الحمايل مرشح حزب مصر بلدى بدمياط يعد بحماية حقوق الفلاح على أبو الحمايل مرشح حزب مصر بلدى بدمياط يعد بحماية حقوق الفلاح
قال الدكتور على أبو الحمايل رئيس جامعة دمياط السابق وأستاذ علوم البساتين بكلية الزراعة بدمياط وأمين حزب بلدى بدمياط ومرشح الحزب فى الدائرة الثانية مركز كفر سعد: "رشحت نفسى لأننى أؤمن أن الزمن تغيير وأن مصر الجديدة أصبحت نصب أعييننا ولابد لنا أن نساهم فى هذا البناء الجديد ولا نترك الساحة، واعتمد على أهلى وأبناء دائرتى وطلابى وزملائى بالجامعة".

وقال أبو الحمايل إن برنامجه الانتخابى يتركز على التوسع فى الزراعة بحكم تخصص وإعادة توزيع الإراضى الزراعية وإعادة رسم حدود المحافظات وتوزيع الأراضى الزراعية على شباب الخريجين للاستفادة منها وإعادة استصلاحها، مضيفا أن هذا هو الاستثمار الحقيقى فى مصر.

وأشار أبو الحمايل أن الفلاح المصرى مغلوب على أمره ولا يجد من يدافع عن حقوقه ويسانده وهو يواجه كثيرا من المشاكل منفردا ويحتاج إلى تشريع جديد وقانون يحمى حقوق الفلاحين، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى يحتاج مظلة تأمين صحى ومعاشات ونقابة تتكلم باسمه.

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مصر 365

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