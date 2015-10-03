وزارة السياحة تحتفل بيوم السياحة العالمى تحت شعار "مليار سائح - مليار فرصة"

تحتفل وزارة السياحة غدا الأحد بيوم السياحة العالمى، حيث من المقرر أن تقيم الوزارة وهيئة تنشيط السياحة احتفالا بهذه المناسبة، والتى ستقام هذا العام تحت شعار"مليار سائح - مليار فرصة".

ويشارك فى فعاليات هذا الاحتفال وزير السياحة هشام زعزوع بكلمة بهذه المناسبة يستعرض خلالها خطط واستراتيجية الوزارة فى المرحلة الراهنة والرؤية المستقبلية لاستعادة حركة السياحة الوافدة لمصر.

ومن المقرر أن يجرى خلال الاحتفال تكريم بعض الرواد ممن أسهموا فى النهوض بصناعة السياحة، بالإضافة لتكريم عدد من المنشآت السياحية المتميزة من فنادق وشركات، وبعض المحال السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، وذلك تقديرا لأدائهم المتميز.