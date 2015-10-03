أقمار مراقبة الحرائق العالمية تلتقط نقاط حرق مخلفات زراعية بالوجه البحرى

كشفت صور الأقمار الاصطناعية لمراقبة الحرائق العالمية، عن عدد من نقاط حرق للمخلفات الزراعية شملت مراكز السنبلاوين والمنصورة ودكرنس ومنية النصر فى محافظة الدقهلية ومراكز أبو حماد وأولاد صقر وكفر صقر بمحافظة الشرقية ومراكز سمنود والمحلة الكبرى بالغربية ومركز بيلا بكفر الشيخ ومركز كوم حمادة بالبحيرة.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة وبقية غرف العمليات بالمحافظات حالة الطوارئ، بناءً على توجيهات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وفى ضوء ما كشفت عنه الأقمار، والذى استدعى معه تكثيف مزيد من الحملات التفتيشية لضبط المخالفين وتحرير المحاضر، وقد تم التنسيق مع الدفاع المدنى والإرشاد الزراعى وشرطة المسطحات المائية والبيئة لمقاومة الحرائق.

ومن المقرر استمرار اعمال المتابعة والرقابة والتفتيش على مدار الساعة بدون انقطاع حتى فى الإجازات الأسبوعية، أو غيرها طوال موسم الخريف حفاظًا على صحة المواطنين.