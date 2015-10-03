سعد لمجرد يدعو للحجاج المفقودين من بينهم والد العارضة الحديوي

بعد عودة والده من الحج سالما واطمئنانه عليه، لازال الفنان سعد لمجرد يشعر بالضيق، حيث نشر صورة عبر حسابه الخاص على موقع الفايسبوك بها مجموعة من الحجاج المغاربة المفقودين من بينهم والد إحدى صديقاته.

وجاء في التعليق المرفوق بالصورة مدونا:" اطلب الله سبحانه و تعالى أن يريح قلب كل من تاه عنه فرد من أفراد عائلته في موسم الحج هذه السنة، اطلب الله القادر على كل شيء أن نجد والد صديقتي و أختي العزيزة ليلى الحديوي ، السيد نور الدين الحديوي "رقم 3 في الصورة" . لا حول و لا قوة الا بالله و حسبنا الله و نعم الوكيل .. اللهم بشرها و بشر الجميع بأخبار الخير .

يذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعطى تعليماته مؤخرا ، حيث أرسل بعثة مكونة من ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والأوقاف وكذا الصحة، إلى السعودية بغية مواصلة البحث عن الحجاج المغاربة المفقودين بالتعاون مع السلطات السعودية بعد حادث "منى" الذي خلف عشرات الشهداء و الجرحى والمفقودين .