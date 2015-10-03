نايف الراشد : تخلينا عن ولد الديرة لانه غير ملتزم

يبدو ان الازمة التي اشتعلت اخيرا بين الفنان الكويتي خالد العقروقة والمنتج نايف الراشد على اثر انسحاب الاول من مسرحية " هذا هو الكويتي " بعد ان اتهم الراشد بعدم الوفاء بالالتزامات المادية لن تعرف طريقها الى الحل في القرب العاجل اذ اصدر المنتج نايف الراشد بيانا ردا على ولد الديرة وقال " جمهورنا الكريم نحن كشركة بطبعتنا لا نرد علي المهاترات والكلام الغير صحيح . ولكن مجبورين للتوضيح .

عندما قررنا التخلي عن الفنان ولد الديرة كانت الأسباب التالية :

١- كان ضعيفا جدا في اداء دوره

٢- غير ملتزم في البروفات او يخرج من البروفة بدون علمنا وعذرة الدائم مريض ( ونحن نتمي له الشفاء )

٣- عند حضور الجمهور الكريم في عروض عيد الاضحي كانت ملاحظاتهم لنا بأن الفنان ولد الديرة ليس لة وجود يذكر بالمسرحية تواجدة من عدمة

٤-اجتمعت الشركة مع الفنان وقررنا اخراجة من المسرحية وبطريقة ودية لحفظ تاريخة الفني حتي لايكون متواجد بالمسرحية بأداء ضعيف يستطيع اي ممثل ثانوي او استعراضي اداء دورة . ومن ثم اتفقنا معة بأن نذكر للجمهور الكريم بأن الفنان ولد الديرة بسب المرض الله اما شافة وشافي جميع المسلمين لايستطيع تقديم العرض بالمسرحية . ولكن تفاجأنا بالتصريح المكتوب بحساب الفنان ولد الديرة بأن الشركة عاجزة عن دفع اجرة وان الشركة تتفاوض معي علي اجر اخر . ردنا لة ان شركتنا عملت علي تقديم المسرحية في عيد الفطر وجهزت موقع صالة نادي رياضي بالكامل ومعروف عند الوسط الفني ان هذا الموقع الاعلي والاغلا اجرا في دولة الكويت والشركة عملت كافة التجهيزات بتكاليف مادية باهضة جدا . وفي عيد الاضحي دعمنا المسرحية لتقوية العروض للجمهور الكريم بنجوم شباك اخرين ومعروف ارتفاع اجورهم عند الوسط الفني . السؤل هل الشركة عاجزة عن دفع أجرك ام ان الشركة تريد تقديم عمل متميز وراقي للجمهور بفنانين يقدمون الكوميديا يستطيعون ان يرسموا الضحكة البسمة علي وجوة الجمهور الكريم . وليس فنان ليس لدية مايقدمة ويعيش علي الاطلال . ولكم الحكم.