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السلطانة ناهد دوران تعلن جنس مولودها المنتظر

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السلطانة ناهد دوران تعلن جنس مولودها المنتظر السلطانة ناهد دوران تعلن جنس مولودها المنتظر

السبت 03-10-2015 02:17

بعد أن شهدت على عقد قران صديقتها المقربة سلمى أرجتش الشهيرة بالسلطانة خديجة وعريسها جان أوز في ألمانيا التي سافرت إليها خصيصاً رغم صعوبة ركوبها الطائرة جراء حملها في الشهر الخامس، شوهدت النجمة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران لأول مرة إثر عودتها إلى اسطنبول تمارس المشي في منطقة روملي،وكشفت للمقربين منها أنها حامل بأنثى.

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