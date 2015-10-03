السلطانة ناهد دوران تعلن جنس مولودها المنتظر

بعد أن شهدت على عقد قران صديقتها المقربة سلمى أرجتش الشهيرة بالسلطانة خديجة وعريسها جان أوز في ألمانيا التي سافرت إليها خصيصاً رغم صعوبة ركوبها الطائرة جراء حملها في الشهر الخامس، شوهدت النجمة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران لأول مرة إثر عودتها إلى اسطنبول تمارس رياضة المشي في منطقة روملي،وكشفت للمقربين منها أنها حامل بأنثى.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي