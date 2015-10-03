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فوز المستشار عبد الله قنديل برئاسة نادى النيابة الإدارية

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فوز المستشار عبد الله قنديل برئاسة نادى النيابة الإدارية فوز المستشار عبد الله قنديل برئاسة نادى النيابة الإدارية
أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى مستشارى النيابة الإدارية، عن فوز المستشار عبد الله قنديل برئاسة للمجلس، وفوز محمد أبو ضيف، والشافعى الصالح، وحمزة فؤاد، وأحمد فاروق، وأحمد السيد خليل، بمقاعد المستشارين.

وحصد مقاعد رؤساء النيابة، أحمد جلال، وإياد عبد الحكيم، ومصطفى الشربينى، فيما فاز هانى شهاب وعماد إعلام بمقعدى الوكلاء، وفاز المستشار عبد المحسن محمود بمقعد من اكتمل عطاؤهم بفارق 3 أصوات فقط عن منافسه.

وكانت الانتخابات قد أجريت على منصب الرئيس، و5 مقاعد للمستشارين، و3 مقاعد لرؤساء النيابة، و3 مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة، ومقعدين عن وكلاء النيابة، ومقعد واحد للمتقاعدين، بإجمالى 15 مقعدا، تنافس عليها 42 مرشحا من مختلف درجات أعضاء النيابة.


>- مؤشرات الفرز ترجح المستشار عبد الله قنديل لرئاسة نادى النيابة الإدارية

- انتهاء التصويت وبدء فرز انتخابات نادى النيابة الإدارية

- مستشارو النيابة الإدارية يتوافدون للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النادى

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