حفيد سعد الشاذلى:سأسعى لتفعيل قوانين الحكم المحلى حال نجاحى بالانتخابات

قال هشام أكرم، المرشح المستقل عن دائرة النزهة ومصر الجديدة –حفيد الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس الأكان الأسبق، إن أبرز اهتماماته حال فوزه فى الانتخابات البرلمانية الحالية، هى تفعيل قوانين نظام الحكم المحلى بدلاً من الإدارة المحلية، لننتقل بذلك من المركزية إلى اللامركزية فى إدارة المحافظات، الأمر الذى يسمح لاحقًا بانتخاب العمدة والمحافظ.

وأضاف المرشح عن دائرة النزهة ومصر الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أن النائب يحمل أعباء توفير الخدمات لأهالى دائرته وهو الأمر الذى يؤثر على دوره التشريعى، ولكن فى حال وجود مجلس محلى قوى وغير متخاذل، فإنه سيحمل عن كاهله أعباء توفير الخدمات الضرورية لأهالى الدائرة ليتفرغ للتشريع، والمساهمة فقط فى توفير الخدمات التى يعجز عضو المجلس المحلى عن إنجازها.

وأشار إلى أنه يسعى أيضاً إلى تفعيل دور المجتمع المدنى بشكل كبير من خلال التنسيق بين الحى ومنظمات المجتمع المدنى والشركات الخاصة بجمع القمامة لتفعيل الفرز من المنبع، بالإضافة إلى مقترحه بتشكيل مجلس أمناء للمستشفيات العامة بمصر الجديدة والنزهة وهى مستشفيات "هليوبوليس" و "منشية البكرى"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجتمع المدنى، وفقاً لكل الأطر القانونية، وتوفير كافة الأموال لتطوير تلك المستشفيات، وتلبية طلباتها من معدات وأجهزة طبية متطورة.

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