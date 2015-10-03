حبس تشكيل عصابى لسرقته التكاتك باستخدام رش الشطة على وجه السائق بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته الدرجات البخارية "توك توك" عن طريق مغافلة السائق وسكب "شطة" على وجهه وسرقته.

ترجع تفاصيل الواقعة بعد تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إخطارا يفيد بضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة التوك توك، بعد قيامهم باستقلال المركبة، ومغافلة السائق ووضع "شطة" فى عينيه، ثم يقومون بسرقة الدراجة البخارية وبيعها لعملائهم.

واعترف المتهمون أمام اللواء خالد شلبى، نائب مدير مباحث الجيزة، بقيامهم بارتكاب واقعتين سرقة توك توك باستخدام "الشطة" الحارقة عن طريق مغافلة السائق، وقيامهم ببيع المسروقات لدى عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.