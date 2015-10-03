حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 3 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 3 أكتوبر 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 3 أكتوبر 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 3 أكتوبر 2015

5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم السبت 3 أكتوبر 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 3 أكتوبر 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 3 أكتوبر 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 3 أكتوبر 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم السبت 3 أكتوبر 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 3 أكتوبر 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 3 أكتوبر 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 3 أكتوبر 2015

>مولود برج الحمل صاحب مزاج عصبى وحاد لأنه يقع فى نطاق كوكب المريخ، وفى كثير من الأحيان نجده رجلا مبهجا، ويحتار من يتعامل معه ولا يعرف أن تأثيره بكوكب المريخ هو ما يجعل منه رجلا متناقضا فى تصرفاته وأفعاله.>مولود برج الثور يقرر الارتباط بعد فترة طويلة من التفكير وإذا ما أخذ قرار الارتباط يظل وقتا طويلا يبحث عن فتاة أحلامه، لكنه إذا وجدها ويغمرها بالحب والرعاية والعناية، وتكون حياتهم رومانسية، لأنه يقوم بأفعال العاشقين مع شريكته فى الحياة وهذا ما يجعل ارتباطهم مستقرا إلى الأبد والمرأة معه تشعر بالأمان الكامل .>مولود برج الجوزاء متذبذب متقلب المزاج يحب التغيير الدائم ليس له أسلوب محدد فى الحياة، وهو عندما يبحث عن الفتاة التى يرتبط بها ويحبها يبحث فى نفس الوقت عن المرأة التى تقدر على التغيير والتأقلم على أسلوب حياته المختلف عن المحيطين به، هذا الرجل عملى لا تناسبه المرأة العاطفية التى تريد الرجل الذى يشعرها بأنها ملكة، هو لا يشعر بالاستقرار ولا يستطيع أن ينقله لمن حوله.>لديه متناقضان يعرفهما كل من يتعامل معه فرجل برج السرطان قد يظهر بمظهر شىء وفى اليوم التالى تجده إنسانا آخر ذا مظهر أنيق وشيك وصاحب ابتسامة مشرقة، وكثيرين من المحيطين به يهابون منه ويخافون من تصرفاته الفجائية، لكنه رجل يمكن بسهولة أن يدخل على قلبك السعادة وهو فى حالته الطبيعية.>إذا أرادت المرأة أن تفوز بقلب مولود برج الأسد عليها إغراقه بالحنان والحب والمجاملة والمداعبة مثلما تداعب الأطفال وفى نفس الوقت على الرجل الذى يتعامل مع هذه المرأة احترامها وطاعتها.>كثيرا ما نجد مولود برج العذراء يساعد الغير فى السر والعلن، وهو مهم لكل أصدقائه فى حل مشكلاتهم ويحاول أن يدخل السعادة على كل المحيطين به، يميز هذا الرجل أنه يتخذ قراراته بعد دراسة وتعقل وهو لا يستطيع أن يقوم بعمل شىء لا يستوعبه عقله ويفعل فقط ما يناسبه هو.>مولود برج الميزان رجل متعقل وواضح ولديه خبرة كبيرة ومعلومات وافية ويمكن أن يكون موسوعة فى كل المجالات، ولذلك عندما تجلس معه يفيض عليك بكم هائل من النصائح المفيدة والشيقة، وأيضا هذا الرجل يتصف بالذكاء والحكمة، وأسلوبه فى الإقناع رائع.>مواليد برج العقرب يتأثرون بمشاعرهم وانفعالاتهم وإن كانت لا تظهر على وجوههم وبالرغم من تحفظ وغموض هذا الرجل، إلا أنه يتحول إلى شخص متفاعل من الممكن أن يعبر عن حبه أمام المحيطين بع من دون خجل وممكن أن يتخلى عن الحذر فى أى وقت إذا أراد.>المرأة قد تجد صعوبة فى الارتباط برجل برج القوس لما يعرف عنه من التهور والتذبذب فى لقرارات والمواقف، ورغم انجذابه واندماجه الشديد فى العلاقات والرومانسية الشديدة، لكنه عندما تأتى فكرة الارتباط تجده يهرب ويقدم أعذارا واهية بدون أسباب تذكر.>رجل برج الجدى غالبا ما يكون صاحب شخصية غامضة ومنغلقة يصعب أى شخص اختراقها، وهذا يرجع إلى أنه شخصية خجول فى الأصل ولا يريد أن يعرف المحيطون به هذه الصفة ولكنه رقيق المشاعر وحنانه يكفى الكون، وهو طموح جدا وأحلامه أسطورية، يخاف على كرامته ويحترم ذاته، وبالرغم من خصاله الجميلة إلا أنه المتحكم فى كل شىء وكأنه شعلة المكان الذى يتواجد به.>هذا الرجل يختار العمل بالأعمال غير التقليدية، وله كبيعة مختلفة فى الحكم على الناس، ودائما يسرح بعقله وخياله أثناء الحكم، وهو من أنجح الناس فى مجالا الدعاية والإعلان والمبيعات، له هوايات متعددة يمارسها فى أوقات الفراغ.>رجل برج الحوت يبذل كل طاقته لغيره، المياه تمثله وهى عماده كما هى عماد الكون، ويختار أصدقاءه المتوائمين معه فى التفكير والروح، ويكون سعيدا معهم لاشتراكهم فى نفس الصفات والعادات، وعلى من تريد الارتباط به أن ترتفع لمستوى ذكائه وعطائه فى الحياة.