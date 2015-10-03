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الانسداد الرئوى مرض قاتل.. والتدخين سببه الأول

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الانسداد الرئوى مرض قاتل.. والتدخين سببه الأول الانسداد الرئوى مرض قاتل.. والتدخين سببه الأول
الإصابة بمرض الانسداد الرئوى، هى إصابة مزمنة تصيب البعض ويعانى خلالها المريض من الكثير من الأعراض المرضية المزعجة والتى تحتاج لعلاج ومتابعة سريعة من قبل المختص.

وفى هذا الشأن، أرسل قارئ يسأل، ما هى أعراض الإصابة بالانسداد الرئوى، وهل التدخين له تأثير مباشر على الإصابة؟
>وعن هذا التساؤل أجاب الدكتور مروان سالم، الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، وأوضح فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن مرض الانسداد الرئوى مرض مزمن يعانى خلاله المريض من انسداد شديد يؤدى إلى انسداد لتدفق الهواء إلى الرئتين مما يجعل المريض يلاقى صعوبة فى التنفس.

وأكد الدكتور مروان أن مرض الانسداد الرئوى من الأمراض التى تهدد الحياة بشكل مباشر، فهو من الأمراض الخطيرة لأنه لا يتم فى الغالب التعافى منه كليًا، ويعتبر التدخين أحد أهم الأسباب الرئيسية للإصابة به، والمدخن هو عرضة لهذا المرض 13 مرة ضعف الشخص غير المدخن، وأعراضه كثيرة منها ضيق فى التنفس، البلغم غير الطبيعى، السعال المزمن، ويمكن علاجه بالأدوية التى تساعد على توسيع المسالك الهوائية الرئيسية.

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