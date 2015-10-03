3 نصائح للعناية بصحة الفم والأسنان

يجهل كثير من الأشخاص علاقة صحة الجسم بوجه عام بصحة الفم والأسنان، الأمر الذى يجعل العناية والاهتمام بصحة الأسنان أمرا هاما.

حول ذلك يقول دكتور وائل هندى، أخصائى علاج وتجميل الإسنان، إن كثيرا من الأشخاص لا يعرفون أهمية العناية السليمة بصحة الفم والأسنان وعلاقتها بتحسين الصحة بشكل عام، لذلك يجب عليهم الاهتمام ومراعاة اتباع بعض النصائح والإرشادات الضرورية للحفاظ على الفم والأسنان كالآتى:

1) الابتعاد قدر المستطاع عن تناول الاطعمة والتى تحتوى على نسبة عالية السكريات نظرا لأنها تتحول إلى أحماض ضارة تؤدى إلى إصابة الأسنان بالتسوس.

>2) الأنظمة الغذائية التى تحتوى على قدر من فيتامين c تسهم فى حدوث ضرر بالأسنان بصورة كبيرة يصل حد التهاب اللثة أو نزيفها بصورة كبيرة.

>3) الاهتمام على المدوامة على المتابعة الدورية مع طبيب الأسنان مرة كل 6 شهور لحماية الفم من بعض أمراض الأسنان التى لا يستطيع معرفتها بالملاحظة الشخصية، كما أن عدم الشعور بالألم بالأسنان ليس دليلا على صحتها فهناك بعض الأمراض الأخرى التى يمكن اكتشافها عن طريق الفم والخاصة بالجهاز الهضمى.

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