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أمريكا تدرس تقديم دعم جديد للمعارضة السورية فى مواجهة تنظيم "داعش"

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أمريكا تدرس تقديم دعم جديد للمعارضة السورية فى مواجهة تنظيم "داعش" أمريكا تدرس تقديم دعم جديد للمعارضة السورية فى مواجهة تنظيم "داعش"
يقول مسئولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تفكر فى تقديم دعم لآلاف من مقاتلى المعارضة السورية ربما بأسلحة وغارات جوية لمساعدتهم فى طرد تنظيم داعش من جيب أستراتيجى من الأراضى السورية يقع بمحاذاة الحدود التركية.

ويأتى الدعم الأمريكى لهذه الخطة فى الوقت الذى يقول فيه المعارضون المسلحون المعتدلون فى سوريا والذين دربت ودعمت الولايات المتحدة بعضهم إن غارات جوية روسية استهدفتهم مما أثار توترات بين واشنطن وموسكو.

وقال المسئولون إن من المرجح اتخاذ قرار فى إطار إصلاح شامل لدعم الجيش الأمريكى للمعارضين المسلحين لمحاربة تنظيم داعش عقب نكسات قضت تقريبا على برنامج "للتدريب و التجهيز"، ويقول المسئولون الأمريكيون إن الاقتراح الذى يجرى دراسته يقضى بدعم الولايات المتحدة وتركيا تجمعا أغلبه من المقاتلين العرب ويضم أفرادا من جماعات عرقية متعددة.

ولا تريد تركيا أن تسيطر قوات كردية على مزيد من الأراضى على الجانب السورى من حدودها. وتشعر تركيا بقلق من طموحات إنشاء دولة كردية مستقلة.
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