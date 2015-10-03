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أسامة هيكل: إلغاء وزارة الإعلام خطأ ويجب عودتها لاستعادة ضوابط المهنة

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أسامة هيكل: إلغاء وزارة الإعلام خطأ ويجب عودتها لاستعادة ضوابط المهنة أسامة هيكل: إلغاء وزارة الإعلام خطأ ويجب عودتها لاستعادة ضوابط المهنة
أكد أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، أهمية عودة وزارة للإعلام لإعادة الضوابط المهنية، معتبراً أن إلغاء وزارة الإعلام خطأ فادح، لافتًا النظر إلى أنه تولى وزارة الإعلام فى أسوء ظرف تاريخى على ، وبالرغم من ذلك تم مهاجمته من قبل بعض الصحفيين.

وأضاف "هيكل"، فى حواره مع الإعلامى ممتاز القط، ببرنامج "حصريا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن الإخوان تصدروا المشهد السياسى بعد 11 فبراير 2011، إلى أن وصلوا إلى الحكم بفضل القوى المدنية، مضيفاً "المشير طنطاوى بعد ثورة يناير قالى مصر مش هاتكون سوريا ولا ليبيا ورفض مواجه الشعب، وأبلغنى أنه أكثر الكارهين للإخوان، وقال فى اجتماع لمجلس الوزراء لن أطلق رصاصة على صدر مصرى".

وأوضح، أن الفئات العمرية الأقل من 35 سنة لا تقرأ الصحف وتتابع مواقع التواصل الاجتماعى وتثق فى صحتها.

وأشار إلى أن قطر أكثر الدول ديكتاتورية، وأميرها طرد والده ليأتى مكانه، موضحاً أن إغلاق مكاتب الجزيرة مباشر مصر جاء حفاظًا على الأمن القومى المصرى بعد الدور المشبوه الذى لعبته قطر.
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مصر 365

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