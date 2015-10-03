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ننشر اللائحة المنظمة لانتخابات اتحادات الطلبة المقرر إجراؤها الشهر الحالى

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ينشر "اليوم السابع"، اللائحة الطلابية التى أقرتها وزارة التعليم العالى خلال الفصل الدراسى الماضى، والتى ستجرى بناء على بنودها الانتخابات الطلابية التى تنطلق منتصف الشهر الحالى.

وكان الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات، تكونت من الدكتور صبحى حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور حامد القنواتى نائب رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، والدكتور أحمد عبدالخالق نائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق، والدكتور عز الدين أبوستيت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.

وتضم اللجنة أيضا، "محمود الفشنى" مدير عام بجامعة القاهرة، وبهاء مختار بجامعة حلوان، وصبرى السنوسى المستشار القانونى لوزارة التعليم والبحث العلمى، وعلى الجمل مدير عام رعاية الشباب بجامعة المنصورة، ومحمود جمال بجامعة الإسكندرية، ومطاوع فكرى بجامعة جنوب الوادى، وأحمد عبد العزيز بالمجلس الأعلى للجامعات.

يذكر أن هذه اللائحة الطلابية تم تمريرها من وزارة التعليم العالى خلال الفصل الدراسى الثانى بالعام الماضى رغم معارضة 90 % من طلاب الاتحادات الذين غادروا معسكر إعداد اللائحة بأبى قير آنذاك رافضين البنود التى أقرتها اللجنة التى شكلها الوزير السابق.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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