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فتح باب التقدم للجامعات الخاصة اليوم بعد قرار زيادة أعداد المقبولين 10 %

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فتح باب التقدم للجامعات الخاصة اليوم بعد قرار زيادة أعداد المقبولين 10 % فتح باب التقدم للجامعات الخاصة اليوم بعد قرار زيادة أعداد المقبولين 10 %
تبدأ الجامعات الخاصة اليوم السبت إعادة فتح باب القبول بها بعد قرار الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بزيادة أعداد المقبولين فى الجامعات الخاصة بنسبة 10 % كحد أقصى على الأعداد التى أقرها مكتب القبول بتلك الجامعات.

وقال الدكتور محمود فهمى أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، فى تصريح خاص أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن الحدود الدنيا للتقدم هى، 95 % للقبول بكليات الطب البشرى و90 % طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعى والصيدلة و80 % للهندسة و70% للفنون التطبيقية وعلوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الطبية التطبيقية و60 % للاقتصاد والعلوم السياسية واللغات والترجمة والإعلام والإدارة و55% لباقى الكليات.

وأشار فهمى، إلى إصدار قرار بفتح كلية للغات والترجمة بجامعة بدر، وكليتى الصيدلة وطب الأسنان بجامعة سيناء " بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية".

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