فتح باب التقدم للجامعات الخاصة اليوم بعد قرار زيادة أعداد المقبولين 10 %

تبدأ الجامعات الخاصة اليوم السبت إعادة فتح باب القبول بها بعد قرار الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بزيادة أعداد المقبولين فى الجامعات الخاصة بنسبة 10 % كحد أقصى على الأعداد التى أقرها مكتب القبول بتلك الجامعات.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال الدكتور محمود فهمى أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، فى تصريح خاص أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن الحدود الدنيا للتقدم هى، 95 % للقبول بكليات الطب البشرى و90 % طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعى والصيدلة و80 % للهندسة و70% للفنون التطبيقية وعلوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الطبية التطبيقية و60 % للاقتصاد والعلوم السياسية واللغات والترجمة والإعلام والإدارة و55% لباقى الكليات.
وأشار فهمى، إلى إصدار قرار بفتح كلية للغات والترجمة بجامعة بدر، وكليتى الصيدلة وطب الأسنان بجامعة سيناء " بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية".
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