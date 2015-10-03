بعد قطع أهالى "الصالحية" الطريق .."الشرقية" تنظر تطوير المزلقان

عقد مساء أمس الجمعة اجتماعا بديوان عام محافظة الشرقية برئاسة فخرى السيد السكرتير المساعد للمحافظ، ومسئولا الرى والسكك الحديدية و رئيس مدينة فاقوس، ذلك لبحث أزمة تطوير مزلقان قرية الصالحية القديمة اللذين أعلنوا عن قيام زيارة ميدانية اليوم لتفقد الموقع وضع خطة زمنية للتطوير.إعلان - Ads إعلان - Ads
جاء الاجتماع لمحاولة تهدئة الأجواء الساخنة داخل القرية ، والتى تعانى من إهمال المسئولين وافتقار كافة الخدمات ، وآخرها قيام المئات من الأهالى بقطع الطريق وإشعال إطارات السيارات بالأمس، اعتراضا على وفاة سائق تروسيكل وإصابة زوجته، بعد إصابتهم على المزلقان وهى ليست الحادثة الأولة التى تقع بالقرية.