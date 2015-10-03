أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بعد قطع أهالى "الصالحية" الطريق .."الشرقية" تنظر تطوير المزلقان

Google+ Print
بعد قطع أهالى "الصالحية" الطريق .."الشرقية" تنظر تطوير المزلقان بعد قطع أهالى "الصالحية" الطريق .."الشرقية" تنظر تطوير المزلقان
عقد مساء أمس الجمعة اجتماعا بديوان عام محافظة الشرقية برئاسة فخرى السيد السكرتير المساعد للمحافظ، ومسئولا الرى والسكك الحديدية و رئيس مدينة فاقوس، ذلك لبحث أزمة تطوير مزلقان قرية الصالحية القديمة اللذين أعلنوا عن قيام زيارة ميدانية اليوم لتفقد الموقع وضع خطة زمنية للتطوير.

جاء الاجتماع لمحاولة تهدئة الأجواء الساخنة داخل القرية ، والتى تعانى من إهمال المسئولين وافتقار كافة الخدمات ، وآخرها قيام المئات من الأهالى بقطع الطريق وإشعال إطارات السيارات بالأمس، اعتراضا على وفاة سائق تروسيكل وإصابة زوجته، بعد إصابتهم على المزلقان وهى ليست الحادثة الأولة التى تقع بالقرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365