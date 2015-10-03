بعد قطع أهالى "الصالحية" الطريق .."الشرقية" تنظر تطوير المزلقان

عقد مساء أمس الجمعة اجتماعا بديوان عام محافظة الشرقية برئاسة فخرى السيد السكرتير المساعد للمحافظ، ومسئولا الرى والسكك الحديدية و رئيس مدينة فاقوس، ذلك لبحث أزمة تطوير مزلقان قرية الصالحية القديمة اللذين أعلنوا عن قيام زيارة ميدانية اليوم لتفقد الموقع وضع خطة زمنية للتطوير.

جاء الاجتماع لمحاولة تهدئة الأجواء الساخنة داخل القرية ، والتى تعانى من إهمال المسئولين وافتقار كافة الخدمات ، وآخرها قيام المئات من الأهالى بقطع الطريق وإشعال إطارات السيارات بالأمس، اعتراضا على وفاة سائق تروسيكل وإصابة زوجته، بعد إصابتهم على المزلقان وهى ليست الحادثة الأولة التى تقع بالقرية.