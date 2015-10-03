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عدم إسعاف مصاب كشف غياب الأطباء عن العمل فحولهم رئيس مدينة بلطيم للتحقيق

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عدم إسعاف مصاب كشف غياب الأطباء عن العمل فحولهم رئيس مدينة بلطيم للتحقيق عدم إسعاف مصاب كشف غياب الأطباء عن العمل فحولهم رئيس مدينة بلطيم للتحقيق
قرر سمير غباشى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إحالة 6 أطباء من العاملين بمستشفى بلطيم المركزى للتحقيق، لعدم تواجدهم بالمستشفى، والتباطؤ فى إسعاف إحدى الحالات فى حادث تصادم.

وقال سمير غباشى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من بعض الأهالى يشتكون من عدم تواجد الأطباء عندما توجهوا للمستشفى، لعلاج وإسعاف إحدى الحالات المصابة فى حادث.

وأضاف غباشى، أنه اتصل بأحد نواب رئيس مجلس المدينة وطالبه بإجراء حصر بالمستشفى، وتبين غياب 6 أطباء عن العمل بالنوبتجيه، وقرر إحالتهم للتحقيق.

يذكر أن القرار الذى اتخذه هو الثالث فى غضون شهر بتحويل عدد من الأطباء بمستشفى بلطيم المركزى للتحقيق، بسبب عدم التواجد فى النوبتجيه.
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