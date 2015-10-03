بالصور.. فشل التوافق على مرشح واحد يمثل أهالى بلطيم

انتهت الجلسة التى عقدت بنقابة المعلمين وجمعت بين مرشحى البرلمان فى مدينة بلطيم وعدد من أهالى المدينة، لعرض كل مرشح برنامجه الانتخابى، ومحاولة التوافق على مرشح واحد فقط، ويتم التنازل بقية المرشحين له.

وتواجد 6 مرشحين من مدينة بلطيم سيخوضون انتخابات البرلمان المقبلة، وهم محمد الأجرود المحامى بالنقض والمحلل السياسى والقانونى مرشح "مستقل"، واللواء إبراهيم قطاطو رئيس محاكم مصر العسكرية الأسبق مرشح "المصريين الأحرار"، وأحمد حسن الحداد محاسب بالبنك الأهلى المصرى مرشح "مستقل"، وأحمد عطية مهندس مدنى مرشح "مستقل"، ووليد زيتون صاحب مكتب استيراد وتصدير ومعرض سيارات مرشح "مستقل"، ويسرى الكرزونى عامل مرشح "مستقل".

وكان عدد من أهل بلطيم دعوى مرشحى البرلمان لاختيار مرشح واحد منهم للوقوف خلفه وتنازل الباقين لمصلحته، فتواجد الـ6 مرشحين، وعرض كل منهم برنامجه الانتخابى، ولكن لم يتم التوافق على مرشح بعينه لمساندته، وهناك مخاوف من اقتناص حزب النور للمقعد خاصة مع تواجد محمد إسماعيل حسن إسماعيل والذى يقال أنه مرشح حمدين صباحى، أو أحد مرشحى مدينة البرلس وهما السيد عبيد "مرشح مستقبل وطن" أو مبروك المزين "مستقل".

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