بالصور.. اشتعال المنافسة الدعائية لمرشحى البرلمان بدائرتى مطروح.. المرشحون يزايدون على بعضهم فى عدد اللافتات والمطبوعات.. وانطلاق سباق الولائم من خلال مؤتمرات "الغداء" على الطريقة البدوية

انطلاق سباق "مؤتمرات الولائم"

تشهد محافظة مطروح، سباقاً محموماً بين مرشحى البرلمان، وغير المرشحون الأبرز بالدائرتين خططهم الدعائية ومضاعفة ميزانياتها، بعد الدخول فى مزايدة فيما بينهم نشر أكبر عدد من اللافتات والملصقات، بالشوارع والميادين الرئيسية وامتدادها للشوارع الداخلية والمناطق السكنية المختلفة، حيث قام معظم المرشحين بمطالبة المطابع بمضاعفة المطبوعات لتلبية احتياجات المنافسة.

وتزامن مع الحملات الدعائية، انطلاق سباق مؤتمرات الولائم "الغداء" على الطريقة البدوية داخل خيمة بدوية تتسع للآلاف من الحضور وهى من أهم التقاليد الانتخابية المتوارثة فى مطروح، بأن يقيم المرشح أكثر من مؤتمر فى أماكن مختلفة تذبح خلاله الذبائح وتقدم وجبات الغداء لآلاف من الحضور .

يتنافس بالدائرة الأولى، التى تضم مراكز مرسى مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم 24 مرشحًا؛ منهم مرشح عن حزب النور ومرشح عن حزب المؤتمر و22 مرشحاً مستقلاً؛ بينهم 3 سيدات والمرشحون هم بحسب الترتيب محمود يوسف حمودة موسى، مستقل، رمز الحصان وصالح سلطان حسن منصور، مستقل، رمز ساعة اليد، وعبد الخالق عبد السميع سنوسى محمد، وشهرته عبد الخالق سنوسى، مستقل رمز الأسد، وجاد المولى عبد اللطيف عبد المالك عمر، وشهرته عبد الله عبد اللطيف، مستقل، رمز الصقر وسليمان فضل عبد الرحيم سليمان، وشهرته سليمان فضل العميرى، مستقل رمز كف، ورافع صالح هاشم بغيض، مستقل، رمز قطرة المياه، وياسر لطفى سالم درويش، وشهرته ياسر لطفى غنيم، مستقل، رمز الغزالة، وفوزى مصيبع أبو زريبة محمد، وشهرته مهدى العمدة، مستقل، رمز التمساح وعماد عبد الحليم صالح شعيب، وشهرته عماد بشير، مستقل، رمز الشمعة ورسمية عبد الحافظ محمد نوح، مستقل، رمز الفيل وعلى نصيب عبد الكريم، وشهرته عادل القطعانى، مستقل، رمز الديك وخميس سليمان عبد القادر عبد الحميد، وشهرته خميس أبو قدورة، مستقل، رمز عنقود العنب ورافع حميدة يونس جازى وشهرته رافع أبو دولات، مستقل، رمز سفينة وزينب إبراهيم عبد الله عثمان وشهرتها د. زينب السنينى، مستقل، رمز حقيبة اليد وعيسى عبد الرحمن مسعود حميده وشهرته عيسى البس، مستقل، رمز بندقية صيد وأحمد توفيق إمبابى رضوان، مستقل، رمز أتوبيس و مخلص هارون سيف ذكرى وشهرته مخلص هارون، مستقل، رمز غصن زيتون ومهدى عبده مهدى خميس وشهرته مهدى عبده، مستقل، رمز منزل

كما تشمل قائمة المرشحين كل من: سالم عوض سعد السمالوسي، وشهرته سالم السمالوسى، عن حزب النور، رمز فانوس ونواره مصفى صافى هارون وشهرتها نواره مصطفى، مستقل، رمز فراشة وعبد الفتاح فرحات مسعود حميدة، وشهرته فتح الله فرحات، مستقل، رمز تليفون محمول وأحمد عزت حمودة على وشهرته أحمد عزت، مستقل، رمز منبه وأحمد جودة عبد الحميد عوض الله وشهرته أحمد جودة، مستقل، رمز تمثال نهضة مصر وعبد الحليم عمر عبد الحميد حسين وشهرته عبد الحليم أبو الحنفه، عن حزب المؤتمر، رمز مركب شراعى.

الدائرة الثانية

كما يتنافس بالدائرة الثانية، التى تضم مراكز الحمام والعلمين والضبعة وسيوة 18 مرشحاً بينهم مرشحان عن حزب النور ومرشح عن حزب الغد و 15 مرشحاً مستقلاً وهم رزق جالى نصر الله نوح، مستقل، رمز الغزالة ونصار سنوسى مطرى جاب الله، مستقل، رمز حصان وعمران فتحى كيلانى عمران وشهرته عمران كيلاني، مستقل، رمز أسد، وعبد الرحمن راضى أبو شليف عطية، وشهرته حويج راضي، عن حزب النور، رمز فانوس ورزق شعبان فرج وشهرته رزق عَفَش، مستقل، رمز سفينة وأحمد رضوان فهمى محمد، وشهرته أحمد رضوان الصعيدي،مستقل، رمز مدفع وحسن نصر الله نوفل محمد، مستقل، رمز الصقر ومختار جبريل على عبد المجيدوشهرته مختار أبوطاقة، مستقل، رمز غصن زيتون وصلاح الدين عياد جمعة، عن حزب النور، رمز ساعة يد.

وعبد الحكيم عوض محمود امبيوه وشهرته حكيم بو الحمر، مستقل، رمز تمساح وأحمد عاطف أحمد عثمان وشهرته أحمد المراغى، مستقل، رمز تليفون محمول وصالح فايز محارب جمعة وشهرته صالح فايز القاسمى، مستقل، رمز بندقية صيد وهانى سعد حسين أبو قاوى، مستقل، رمز عصفور وفوزى مفتاح محمد مسلم، مستقل، رمز أتوبيس وخميس ناصف عبد الحميد عياد وشهرته خميس الفردي، عن حزب الغد، رمز طائرة هليكوبتر وحمدى حفيظ محمد عكوش، مستقل، رمز شمعة ومجدى سعد رحومه صميدة وشهرته مجدى صميدة، مستقل رمز جرس ويعقوب على أحمد على، وشهرته يعقوب البيه، مستقل، رمز زهرة عباد الشمس.



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