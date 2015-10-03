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تقرير أممى: نصف سكان ليبيا تأثروا بالنزاعات المسلحة

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تقرير أممى: نصف سكان ليبيا تأثروا بالنزاعات المسلحة تقرير أممى: نصف سكان ليبيا تأثروا بالنزاعات المسلحة
كشف تقرير للأمم المتحدة أن نحو نصف سكان ليبيا تأثروا بالنزاعات المسلحة الدائرة فى هذا البلد الذى بات بحاجة إلى مساعدة إنسانية.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى مساء الجمعة عن تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية قوله إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص تأثروا بالنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسى الذى تشهده ليبيا، وقد يكون 2.44مليون شخص فى وضع يستلزم حماية ومساعدة إنسانية.

ووفقا للتقرير، تطال هذه النزاعات السكان الذين نزحوا أو لم ينزحوا من "المدن" التى تشهد أعمال عنف كبنغازى وطرابلس وسرت وسبها و درنة، وعانى المدنيون فى هذه المدن وبينهم لاجئون وطالبوا لجوء من نقص فى الأدوية والعناية الطبية الأساسية.
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