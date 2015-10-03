روسيا ترفض الانتقادات الموجهة للهجمات فى سوريا

رفض مساء الجمعة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على هامش اجتماعات القمة بشأن أوكرانيا والمنعقدة فى باريس الانتقادات الموجهة للهجمات الجوية الروسية على سورية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الروسية دميترى بيسكوف فى تصريحات لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية إن بوتين أكد خلال مباحثاته مع الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند أن الضربات توجه إلى مواقع تنظيم الدولة وجبهة النصرة.

وتقول الدوائر الغربية إن الروس لا يصيبون إلا القليل من مواقع تنظيم الدولة بينما تصيب أكثر ضرباتهم مواقع المتمردين الذين يقاتلون الرئيس السورى بشار الأسد.

وقال بيسكوف أمس الجمعة فى باريس: "إن العمليات الجوية الروسية فى سوريا تتم بالتوافق الصارم مع مبادئ القانون الدولى وفى هذه الحالة بناء على طلب من القيادة السورية".

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