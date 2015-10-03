بالفيديو - جوزيه محذرا الأهلي: خطورة أورلاندو تكمن في شيء واحد فقط

حذر مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي فريقه السابق لأجل التأهل إلى نهائي الكونفدرالية على حساب أورلاندو بايرتس.

الأهلي يستعد لمواجهة أورلاندو بايرتس مساء الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وفاز أورلاندو بهدف مقابل لاشيء في الذهاب ليصبح تأهل الأهلي إلى النهائي شرط الفوز بفارق هدفين.

وعن مباراة الأهلي ضد أورلاندو قال مانويل جوزيه: "أورلاندو ليس بالفريق القوي. والمباراة ليست صعبة على الأهلي".

وأضاف في تصريحات مع قناة TEN "الأهلي قادر على الفوز والتأهل لنهائي البطولة شرط الحذر من خطورة أورلاندو".

وعن خطورة أورلاندو قال جوزيه: "أورلاندو فريق يعتمد على المرتدات. هذه هي نقطة قوة الفريق والطريقة التي يعتمد عليها لإحراز الأهداف في المباراة".

وأتم: "على الأهلي الحذر كل الحذر من مرتدات أورلاندو. غير ذلك الأهلي قادر على الفوز".

شاهد تصريحات جوزيه عن لقاء الأهلي وأورلاندو