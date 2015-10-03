مدرب منتخب مصر: صُدمت مما فعله رونالدو معي.. وكان مدافعا جيدا!

"لا أعلم لماذا فعل ذلك ولا قال ذلك. كانت صدمة بالنسبة لي" .. هكذا تحدث هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن الظاهرة البرازيلية رونالدو.

رونالدو عمل مع كوبر فترة تولي الأرجنتيني المخضرم مسؤولية تدريب النيراتزوري بين 2001 و2003.

ورونالدو ترك إنتر ميلان في عهد كوبر، بل ويقول الظاهرة: "كان هو السبب في رحيلي عن النيراتزوري".

ويحكي رونالدو "ذهبت إلى ماسيمو موراتي (مالك إنتر ميلان)، قلت له يجب أن تطرد هذا المدرب من النادي، أنا مشجع لإنتر ميلان ولهذا أقول لك ما أقول".

ويكمل حديثه قائلا: "كان مدربا دفاعيا، يعتمد دوما على الدفاع، وهذا ليس مناسبا لنوعية اللاعبين في إنتر ميلان. كان يستخدمني وأنا مصاب، لم يستمع لأراء الأطباء.. فكانت النتيجة تجدد إصاباتي مرة واثنتين وأكثر".

وتطرق هيكتور كوبر في حديثه مع قناة CBC على رونالدو قائلا: "لقد صدمني ما قاله وشعرت بألام شديدة بسبب ذلك".

وأضاف "رونالدو افتعل المشاكل من أجل أن يرحل إلى ريال مدريد".

وعن قيمة رونالدو قال كوبر: "بالتأكيد هو لاعب رائع. ليس كمهاجم فقط بل كمدافع أيضا".

وأوضح "نعم رونالدو كان مدافعا جيدا لا يقدر أي أحد على المرور منه. كان مذهلا".