مباحث سوهاج تلقى القبض على عامل مطلوب للإنتربول فى قضية قتل بليبيا

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن سوهاج، برئاسة الرائد أحمد عزت رئيس المباحث، القبض على عامل يقيم بدائرة مركز دار السلام، مطلوب ضبطه وإحضاره للإنتربول فى قضية قتل بدولة ليبيا.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مباحث الاشتباه يفيد بإلقاء القبض على عامل بدائرة قسم ثان وبالكشف عليه وجد أنه مطلوب تسليمه لجهاز الإنتربول لتنفيذ حكم صادر ضده بالإعدام فى قضية قتل.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد المنعم رئيس فرع الأمن العام، تمكن ضباط مباحث الاشتباه من إلقاء القبض على "القط . ع " عامل ويقيم بدار السلام سوهاج والمتهم فى قضية رقم 888 لسنة 2009 قتل عمد بدولة ليبيا ومطلوب تسليمه للإنتربول الدولى، جار اتخاذ اللازم لترحيله وتسليمه .

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