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اليوم.. سماع شهود الإثبات فى محاكمة أنس البلتاجى بقضية "حيازة سلاح"

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اليوم.. سماع شهود الإثبات فى محاكمة أنس البلتاجى بقضية "حيازة سلاح" اليوم.. سماع شهود الإثبات فى محاكمة أنس البلتاجى بقضية "حيازة سلاح"
تستكمل اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر محاكمة 3 متهمين من بينهم أنس نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، على خلفية اتهامهم بقضية حيازة سلاح نارى، وذلك بسماعها شهود الإثبات.

يذكر أن النيابة كانت قد وجهت للمتهمين تهم حيازة سلاح نارى والتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وضمت قائمة المتهمين كلًا من إبراهيم أحمد عبد الحميد عبد المعطى طالب بكلية العلوم جامعة القاهرة، وأنس محمد إبراهيم البلتاجى طالب بكلية تربية نوعية عين شمس، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم طالب بكلية الهندسة.
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