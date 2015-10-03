سقوط مسجل خطر وعاطل قبل ترويجهما الحشيش بعين شمس والوايلى

تمكن النقيب ماجد صبرى معاون مباحث قسم شرطة عين شمس ، من ضبط " جرجس م ذ " 21 سنة عاطل ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام ومبلغ 800 جنيه وسلاح أبيض ، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدرات بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات بيع الحشيش، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تمكن الرائد محمد الوردانى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط " أحمد ن ع " 24 سنة عاطل ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 80 جراما وسلاح أبيض ، واعترف بحيازته المخدرات بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.