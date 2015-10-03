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سقوط مسجل خطر وعاطل قبل ترويجهما الحشيش بعين شمس والوايلى

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سقوط مسجل خطر وعاطل قبل ترويجهما الحشيش بعين شمس والوايلى سقوط مسجل خطر وعاطل قبل ترويجهما الحشيش بعين شمس والوايلى
تمكن النقيب ماجد صبرى معاون مباحث قسم شرطة عين شمس ، من ضبط " جرجس م ذ " 21 سنة عاطل ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام ومبلغ 800 جنيه وسلاح أبيض ، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدرات بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات بيع الحشيش، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكن الرائد محمد الوردانى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط " أحمد ن ع " 24 سنة عاطل ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 80 جراما وسلاح أبيض ، واعترف بحيازته المخدرات بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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