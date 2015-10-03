دعوى طاعة لزوجة رفضت زواج زوجها الثانى وهددته بكمبيالات أخذتها ضده

أقام الزوج "عبدالله.خ"، دعوى طلب فى بيت الطاعة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجته "فاطمة.ب"، بعد تركه المنزل ورفضها الرجوع له وبصحبتها طفليها الصغيرين ورفضها رؤية زوجها لهم.

وقال الزوج فى دعواه التى حملت رقم ٥٦٨٠ لسنة ٢٠١٥ أمام محكمة الأسرة: "تحملت صوتها العالى وعنادها طوال ٥ سنوات، ورغم ذلك كنت الزوج والأب والحبيب لها، ولكنها كانت لا ترضى ودائمًا تتطلع إلى ما فى أيدى الآخرين وتقارن نفسها بهم.

وأكمل الزوج: أحببتها ولكن بالفعل إن كيدهن لعظيم فهى نجحت فى استغلال ذلك فى الضغط عليا واستنفاذى ماديا ومعنويا، وجعلتنى أخسر كل ما أملكه وبعدها عندما رأيت الحب والحنان فى مكان آخر، وقررت استغلال حقى الدينى فى الزواج للمرة الثانية لعلى أجد من تهتم لى بعد يأسى فى أن تتغير وتمتنع معاملتى كخصم لها هددتنى بالكمبيالات التى كانت تجعلنى أوقعها لها فى كل مرة تترك منزلها حتى تعود له.