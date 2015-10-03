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أسامة القوصى: طريقة منافسة "النور" فى الانتخابات خطرٌ على الهوية المصرية

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أسامة القوصى: طريقة منافسة "النور" فى الانتخابات خطرٌ على الهوية المصرية أسامة القوصى: طريقة منافسة "النور" فى الانتخابات خطرٌ على الهوية المصرية
قال الشيخ أسامة القوصى الداعية السلفى، إن طريقة مشاركة السلفيين وحزب النور فى الانتخابات البرلمانية تعتمد على التسليم لرأى مشايخ الدعوة السلفية، الذين لم يُبدعوا فى مجالاتهم الأصلية مثل الطب والهندسة والزراعة والتجارة"، متسائلاً: "فكيف نتوقع منهم إبداعا فقهيا أو منهجا تنويريا؟.. فهم ما زالوا يفكرون بعقول الماضى ظنا منهم أن هذه هى السلفية".

وأضاف القوصى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مطالبة وزير الثقافة حلمى النمنم بتحرير من السلفيين هو رأى فى محلِّه تماما وفى التوقيت المناسب أيضًا، لأن هؤلاء خطرٌ على الهوية المصرية وسبب أساسى من أسباب تجريفها عبر العقود الماضية .


>- القوصى: نتضامن مع النمنم فى أن السلفيين المتشددين سبب الإطاحة بثقافتنا

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