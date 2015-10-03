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الجبهة المصرية وتيار الاستقلال يعقدان اليوم المؤتمر الأول لقائمة الصعيد

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الجبهة المصرية وتيار الاستقلال يعقدان اليوم المؤتمر الأول لقائمة الصعيد الجبهة المصرية وتيار الاستقلال يعقدان اليوم المؤتمر الأول لقائمة الصعيد
قال علم الخولى نائب رئيس حزب الغد وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية إن قائمة الصعيد سوف تعقد الاجتماع الأول فى أحد فنادق القاهرة الكبرى ظهر اليوم السبت للاتفاق على آليات عمل القائمة فى المرحلة القادمة.

وأكد الخولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القائمة سوف تعقد المؤتمر الجماهيرى الأول لقائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال لجنوب الصعيد فى محافظة سوهاج الأسبوع المقبل .

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