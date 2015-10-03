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رئيس حى حلوان يُعلن القضاء نهائيًا على ظاهرة الباعة الجائلين بالمنطقة

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رئيس حى حلوان يُعلن القضاء نهائيًا على ظاهرة الباعة الجائلين بالمنطقة رئيس حى حلوان يُعلن القضاء نهائيًا على ظاهرة الباعة الجائلين بالمنطقة
قال اللواء عربى الحسينى رئيس حى حلوان، إنه تم القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بحى حلوان نهائيًا، مشيرًا إلى أنه تم إنذار جميع الباعة المتواجدين فى محيط مترو حلوان والشوارع المؤدية إليه قبل إزالة متعلقاتهم المخالفة، ولكن عددًا كبيرًا منهم لم يستجب، فتم هدم الأكشاك الخاصة بهم بالقوة.

وأضاف رئيس حى حلوان، فى تصريحات لـ"ليوم السابع"، أنه تم تسكين جميع الباعة أمس، وأنه أعطاهم مهلة 3 أيام فى حالة عدم استلامهم لباكياتهم سيتم شطبهم نهائيًا، وتسكين غيرهم مكانهم بالسوقين.

وأوضح اللواء عربى الحسينى، أن هناك عمليات إزالة تتم حاليًا لبعض المحلات التجارية المخالفة بشارع منصور، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة سور لأحد المساجد استخدمه الباعة الجائلين فى عرض منتجاتهم.


>- بالفيديو.. مواطن يطالب محافظ القاهرة التصدى للباعة الجائلين بمحطة حلوان

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مصر 365

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