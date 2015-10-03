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جامعة القاهرة تفصل سيف عبد الفتاح نهائيًا لانقطاعه عن العمل

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جامعة القاهرة تفصل سيف عبد الفتاح نهائيًا لانقطاعه عن العمل جامعة القاهرة تفصل سيف عبد الفتاح نهائيًا لانقطاعه عن العمل
قرر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، فصل الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة نهائيًا من الجامعة، وذلك لتغيبه وانقطاعه عن العمل.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن القرار جاء بناءً على مذكرة رسمية من الكلية، بأن الدكتور سيف عبد الفتاح تجاوز فترة الغياب الرسمية عن العمل طبقًا لقانون تنظيم الجامعات، الذى نص على فصل عضو هيئة التدريس الذى يتغيب عن العمل لمدة شهر متواصل.

وتابعت المصادر، أن "عبد الفتاح" سافر إلى دولة تركيا كعضو بمجلس أمناء قناة الشرق، وأنه سيقدم برنامجًا تليفزيونيًا بهذه القناة، وأن الدكتور سيف عبد الفتاح لم يخطر الجامعة بسفره للخارج.

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