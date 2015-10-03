«العنود الخيرية» تطلق 85 مبادرة تطوعية بمناسبة اليوم الوطني

انطلقت فعاليات توحيد ووحدة بعنوان (85 مبادرة لأجلك يا وطن) أول من أمس الأربعاء، تحت إشراف وتنفيذ مؤسسة الأميرة العنود الخيرية في 11 منطقة من مناطق المملكة، وتهدف إلى الاحتفاء باليوم الوطني الخامس والثمانين من خلال برامج تطوعية، وبمشاركة مجتمعية يستفيد منها أكثر من 9000 مستفيد.

وتقدم المؤسسة عبر مراكزها المتخصصة برامج للشباب والأسرة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع 14 شريكاً استراتيجياً من الجمعيات الخيرية في مختلف المناطق، وتتنوع الفعاليات من خلال تنظيم حملات للتبرع بالدم وتجهيز سلال غذائية وتوزيعها على المحتاجين، وتوزيع سقيا العنود للعمالة في فترة الظهيرة، بالإضافة إلى برامج تدريبية للشباب والشابات، وبرامج ترفيهية للأطفال وزيارة المرضى.

وتحتفي من خلال مبادراتها بجهود رجال الأمن البواسل، فمبادرة: قبلة جبين لحماة العرين تهدف إلى زيارة أسر الجنود البواسل والاحتفاء بدورهم في حماية الوطن، وكذلك مبادرة "أبوكم أبونا" تقدم الشكر للشهداء وأسرهم.

وتعد هذه المبادرات امتداداً لفكرة قدمتها العنود في العام الماضي باحتفائها ب84 مبادرة تطوعية في منطقة نجران، وحظيت بنجاح كبير ساهمت في تطوير الفكرة ونشرها في جميع مناطق المملكة في هذا العام.