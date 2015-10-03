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مستشفى النور بمكة المكرمة يجري سبعة آلاف جلسة غسيل كلوي

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مكة المكرمة - خالد الجمعي

    اجرى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة ممثلا في مركز أمراض الكلى وضغط الدم 7 آلاف و49 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 720 مريضا من غرة ذي القعدة حتى السادس عشر من ذي الحجة الحالي منها 845 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 224 حاجا.

وبين مدير المستشفى الدكتور أيمن عصام يماني أن المركز شهد مؤخرا تشغيل 20 جهازا حديثا ومتطورا للغسيل الكلوي التي وفرتها وزارة الصحة للمستشفى لإحلالها مكان أجهزة الكلى السابقة، وتطوير خدمات الغسيل الكلوي لتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، خصص منها خمسة أجهزة لتنفيذ عملية الغسيل الكلوي للمرضى المنومين بعد استحداث وحدة خاصة للغسيل داخل المستشفى، وجهازان في قسم الطوارئ من أجل توفير سبل الراحة لمرضى الفشل الكلوي وحصولهم على خدمات الغسيل الكلوي من موقع علاجهم بالمستشفى من دون الحاجة إلى الانتقال بين أقسام المستشفى ومركز الكلى. فيما خصصت بقية الأجهزة لمركز الكلى بالمستشفى، لافتا إلى أن عملية إحلال أجهزة الكلى بالمستشفى تتم وفق خطة عملية وممنهجة حيث العمر الافتراضي لجهاز الغسيل الكلوي (20) ألف ساعة من الخدمة تقل بعد ذلك كفاءته وتكثر اعطاله وتعلو قيمة قطع غياره بما يؤثر سلبيا في الخدمة المقدمة ما استدعى إلى اجراء عملية الاحلال السريعة للأجهزة مع اقتراب خدمة الجهاز من خدمة (20) ألف ساعة بأجهزة حديثة ومتطورة لضمان جودة الخدمة المقدمة لمرضى الفشل الكلوي.

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