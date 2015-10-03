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القصيم: إعلان قائمة المرشحين والمرشحات الأولية للانتخابات البلدية

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    أعلنت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في منطقة القصيم القائمة الأولية لأسماء المرشحين والمرشحات في جميع مراكز تسجيل المرشحين والمرشحات بالمنطقة وتم إبراز الأسماء داخل المراكز الانتخابية الرجالية والنسوية.

ودعت اللجنة المحلية كافة المرشحين والمرشحات مراجعة المراكز الانتخابية للاطلاع على وجود ملاحظات أو نواقص ليتم استكمالها، كما دعت اللجنة المرشحين والمرشحات الراغبين بإقامة حملات انتخابية للحصول على تراخيص الحملات الانتخابية الخاصة بهم، بطلب الترخيص رسمياً اعتباراً من يوم الأربعاء ولمدة 15 يوماً وذلك في مقر اللجنة المحلية في مدينة بريدة، ومكاتب الخدمات المساندة في البلديات التابعة للمحافظة التي يتبع لها المرشح أو المرشحة.

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