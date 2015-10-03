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«تعليم النماص» ينفذ 17 برنامجاً لذوات الاحتياجات الخاصة

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    تنفذ إدارة تعليم النماص ممثلة في قسم التربية الخاصة للبنات، وبدعم من مدير التعليم عبدالله آل قاسم تسعة برامج للتربية الخاصة، و ثمانية برامج لصعوبات التعلم على مدار العام الدراسي.

وأوضحت شريفة الزيداني رئيسة قسم التربية الخاصة للبنات في تعليم النماص شريفة الزيداني ان برامج التربية الخاصة في المحافظة بلغت تسعة برامج وهي: برنامج العوق الفكري في ابتدائية الظهارة (ابتدائي ومتوسط) - برنامج العوق الفكري في ابتدائية خديجة بنت خويلد (ابتدائي) - برنامج العوق الفكري في ابتدائية العاسرة ( ابتدائي ) - برنامج العوق السمعي في ابتدائية مليح (ابتدائي) - برنامج العوق السمعي ابتدائية ومتوسطة آل ساعد - برنامج العوق البصري بابتدائية الفرعة الشمالية (ابتدائي) - برنامج التوحد في الروضة الثالثة بتنومة.

وأضافت أن هناك ثمانية برامج لصعوبات التعلم تهدف إلى احتواء طالبات التربية الخاصة ودمجهم مع المجتمع وجعلهم أفراداً منتجين، ولهم حق في التعلم والحياة مثل الأفراد العاديين.

وأهابت الزيداني بالمجتمع بدءً بالأسرة والمدرسة وجميع أفراد المجتمع بدعم طالبات التربية الخاصة ومساعدتهن على اثبات وجودهن في المجتمع كأفراد منتجين وعدم تهميشهن أو التهاون في خدمتهن فأعاقتهن ليست مانع لهن بل دافع لتحقيق المعجزات التي يئسنا نحن العاديين عن تحقيقها مطالبة بجعل الشعار (نحن سواء) حقيقة في واقعنا.

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