١٥٠ فتاة تشارك في برنامج «أنا موهوبة» بالعاصمة المقدسة

نظمت نسائية الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمكة المكرمة في مقرها بحي العزيزية برنامج "أنا موهوبة"، إذ شاركت في البرنامج أكثر من 150 فتاة، واستمر لمدة أسبوعين.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف الموهوبات في مجالات مختلفة ومتنوعة مثل الإلقاء والإنشاد والشعر والكتابة وصقلها بالتدريب المحترف من قبل متخصصين، بالإضافة إلى تنمية وإبراز قدرات الموهوبات على مستوى منطقة مكة المكرمة وإتاحة الفرصة لهن في التعرف على مواهبهن وتنمية روح المنافسة الشريفة بين الشابات في مجالات متنوعة، وتوفير المناخ المناسب لإطلاق طاقات وإبداعات الفتيات.