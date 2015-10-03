أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشكيل في الجول - خالد بيومي يختار مفاجأة دويدار وكوفي لتخطي النجم

Google+ Print
تشكيل في الجول - خالد بيومي يختار مفاجأة دويدار وكوفي لتخطي النجم تشكيل في الجول - خالد بيومي يختار مفاجأة دويدار وكوفي لتخطي النجم

يرى خالد بيومي المحلل الكروي ضرورة تغيير خطة لعب الزمالك أمام النجم الساحلي لأجل التأهل لنهائي الكونفدرالية.

الزمالك خسر مباراة الذهاب بخماسية مقابل هدف لتتصعب مهمة الإياب يوم السبت في القاهرة.

وسأل FilGoal.com خالد بيومي عن التشكيل الأنسب للزمالك في المهمة الصعبة جدا له أمام النجم الساحلي التونسي.

وأجاب خالد بيومي: "أحمد الشناوي في حراسة المرمى. لأنه ليس معنى ما حدث في لقاء الذهاب إلا يشارك في العودة فهو قادر على تحمل المسؤولية".

وعن باقي تشكيل الزمالك. اختار خالد بيومي الأتي..

الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أحمد دويدار - محمد عادل جمعة.

الوسط: محمد كوفي - معروف يوسف - طارق حامد.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - باسم مرسي - أيمن حفني.

وعن كيفية تعامل الزمالك مع لقاء العودة قال بيومي لـFilGoal.com: "يجب على لاعبي الفريق نسيان نتيجة الذهاب. وخاصة أن كرة القدم لا تعرف المستحيل".

وأستكمل حديثه قائلا: "تخطي العقبة وارد خاصة إن الزمالك الفريق الأفضل حاليا في ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر