كوبر: لا معنى لكرة القدم بدون جماهير

"لابد من عودة الجماهير إلى المدرجات" .. هكذا تحدث هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن الجماهير المصرية.

وتغيب الجماهير المصرية عن المدرجات منذ حادثة الدفاع الجوي باستثناء أعداد قليلة من أعضاء الأندية التي حضرت بعض المباريات.

وعن الجماهير المصرية قال كوبر: "لابد من عودة الجماهير إلى المدرجات. من غير الممكن مشاهدة كرة القدم بدون جماهير".

وأضاف في تصريحات مع قناة CBC "الجماهير تغيب لأسباب معينة جميعنا نعلمها. ولكن لابد من عودتهم".

وأوضح "الضغط الجماهيري عامل إيجابي وليس سلبي. فالجماهير تدفعك إلى الأمام وتستخرج كل ما بداخلك لأجل تحقيق الأهداف".

وأتم "أتمنى وجود جماهير في مباريات مصر المقبلة".