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بالفيديو - جوزيه: لا أجد ما أقوله لفيريرا .. المهمة صعبة للغاية

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بالفيديو - جوزيه: لا أجد ما أقوله لفيريرا .. المهمة صعبة للغاية بالفيديو - جوزيه: لا أجد ما أقوله لفيريرا .. المهمة صعبة للغاية

أكد مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي على "الصعوبة الكبيرة" التي تنتظر الزمالك لأجل تعويض الخسارة أمام النجم الساحلي والتأهل لنهائي الكونفدرالية.

الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي مساء السبت في إطار إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان النجم الساحلي قد فاز ذهابا في تونس 5-1 ليقترب بشدة من نهائي البطولة.

وعن لقاء الزمالك قال مانويل جوزيه: "المباراة صعبة جدا جدا جدا على الزمالك".

وأضاف في تصريحات مع قناة TEN "النجم ليس بالفريق السهل هزيمته بنتيجة كبيرة. فهو فريق قوي يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين".

وعن ماذا يقول لجوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك قبل مواجهة النجم تحدث جوزيه قائلا: "لا أجد ما أقوله لفيريرا".

وأوضح "هو يرى فريق الزمالك أفضل مني ويقود الفريق وقادر على التعامل مع المباراة وكل شيء وارد في كرة القدم".

وأتم "بالتأكيد المباراة صعبة للغاية على الزمالك".

شاهد تصريحات جوزيه عن لقاء الزمالك والنجم

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فيديو اليوم السابع

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