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محافظة الإسماعيلية تستعد لاحتفالات أكتوبر

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محافظة الإسماعيلية تستعد لاحتفالات أكتوبر محافظة الإسماعيلية تستعد لاحتفالات أكتوبر
أعلن اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، أن المحافظة تستعد لاحتفالات ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر بداية من غد الأحد، وتستمر الاحتفالات حتى نهاية الشهر الحالى.

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفالات ستتضمن إقامة مهرجان السمسمية الأول، والذى تبدأ فعالياته مساء الأحد بقصر ثقافة الإسماعيلية، وسيتم تكريم فنانى السمسمية بإقليم القناة، وذلك نظرا لدور فن السمسمية فى فترة المقاومة الشعبية وأثناء حرب أكتوبر المجيدة على ضفاف القناة.

ومن بين المكرمين الكابتن غزالى قائد فرقة ولاد الأرض بمحافظة السويس، والشاعر كامل عيد عبد العزيز قائد فرقة شباب النصر ببورسعيد، وسم الراحل حافظ الصادق شاعر فرقة الصامدين بالإسماعيلية، بالإضافة إلى فنانى السمسمية الفنان فوزى الجمل وحسن سعد وإبراهيم الوردانى، ويحيى مولر قائد فرقة تراث السمسمية بالإسماعيلية، ومحمود السمان ومحمد ميدا من الإسماعيلية، وحسن العشرى من بورسعيد، وأسماء الراحلين مرسى بركة وأحمد الوزيرى، واسم الإعلامى الراحل محمود الشرقاوى من القناة الرابعة، وأحد أبناء محافظة السويس.

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