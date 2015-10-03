الثلاثاء.. بطولة البحر المتوسط السادسة لصيد الأسماك بالإسكندرية

تنطلق صباح الثلاثاء 6 أكتوبر الجارى فى الإسكندرية، بطولة البحر المتوسط السادسة لصيد الأسماك، التى ينظمها نادى اليخت المصرى بالإسكندرية برئاسة الدكتور يسرى الجمل، بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة ، و بإشراف الاتحاد المصرى لصيد الأسماك بهدف إحياء روح التنافس الشريف بين هواة الصيد و نشر و تنشيط هذه الرياضة و للعمل على تبادل الخبرات بين الفرق المختلفة المشاركة.

يشارك فى البطولة عدة فرق من الهيئات والأندية ومراكز الشباب من هواة صيد الأسماك من مختلف الأقاليم المصرية، وتنطلق المسابقات فى السادسة من صباح الثلاثاء 6 أكتوبر، و حتى الخامسة مساء لمدة يوم واحد لصيد الأسماك بطريقتى الجر و التسقيط من اللنشات.

ويتكون الفريق من فردين و يسمح باصطحاب ثالث تحت التدريب بالإضافة إلى بحرى اللنش على أن تكون منطقة الصيد من طابية أبى قير شرقا وحتى شركة سوميد غربا داخل المياه الإقليمية ، و الصيد بطريقة الجر يكون فى الأنواع : الدراك – الأنش – الوقار – الكبريت و التونة حسب شروط المسابقة ، والصيد بطريقة التسقيط يكون فى جميع أنواع الأسماك .. و تقام على هامش البطولة مسابقة أخرى للصيد الفردى بطريقة التسقيط فى حرم النادى على السقالة للشباب الناشئ تحت سن 16 سنة.

و من المقرر أن تختتم البطولة بحفل توزيع الجوائز على الفائزين يعقبه حفل غنائى وذلك فى الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 6 أكتوبر بمقر نادى اليخت المصرى بالإسكندرية.

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