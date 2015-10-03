مخيون من قنا: يجب الحفاظ على الدولة من التقسيم ودعم استقرارها والنهوض

نظمت الأمانة العامة لحزب النور بقنا المؤتمر الانتخابى الأول للحزب بمركز قوص، بحضور الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور والدكتور مصطفى عبده أمين عام حزب النور بمحافظة قنا وعضو الهيئة العليا للحزب، بالإضافة للدكتور أحمد عبيد مرشح الحزب عن دائرة قوص وقفط بانتخابات مجلس النواب 2015.

واكد "مخيون"، خلال كلمته فى المؤتمر وسط حضور كبير من أهالى قوص، على أهمية الحفاظ على الدولة من التقسيم والتفكك، ودعم استقرارها والنهوض بها وتجنب ما آلت إليه الصراعات فى دول المنطقة، وأوضح مخيون أن مواقف الحزب تنطلق من هذا المبدأ.

وأضاف مخيون، أننا دخلنا السياسة بالشريعة وأخلاق الإسلام، وفى جميع المواقف التى تعرضنا لها نرد بالكتاب والسنة، وهدف الحزب من مشاركته فى خارطة الطريق إنقاذ البلاد من الغرق فى فوضى.

وأشار رئيس الحزب، إلى أن دستور 2014 أفضل الدساتير التى حافظ على الهوية الإسلامية، مضيفًا أن المجلس القادم هو من سيطبق تلك المواد، مضيفًا أن مخطط تقسيم مصر لا يزال مستمرًا من جانب الغرب، وإذا سقطت مصر ستسقط باقى الدول العربية.

وخلال المؤتمر وجه الدكتور أحمد عبيد - مرشح الحزب بدائرة قوص وقفط - ثلاث رسائل للحضور، كان أولها رسالته لأهالى قوص بأنه يحتاج دعمهم له كمرشح للشباب مؤكداً على إعداده لبرنامج انتخابى واضح المعالم خاص بدائرة قوص وقفط، لتحسين الأوضاع فى مختلف القطاعات التى تهم أهالى الدائرة بعد دراسة ميدانية مفصلة أعدها شباب حزب النور عن المشكلات التى تواجه الدائرة وحلولها فى جميع القرى والمدن بمركزى قوص وقفط.

ووجه "عبيد" رسالته الثانية لكوادر حزب النور، طالباً منهم تحمل المسئولية تجاه الأهالى وبخاصة فى المرحلة المقبلة، موضحاً بأنهم حلقة الوصل الواسعة بينه وبين جميع أهالى الدائرة لخدمتهم وتحسين الوضع الحالى قدر المستطاع؛ واختتم مرشح حزب النور بدائرة قوص وقفط كلمته بتوجيه نصيحة لغير مؤيدى الحزب أن يسمعوا من الحزب لا أن يحكموا عليه بالسماع عنه، لأن ثمة تشويه كبير بكذب متعمد يتعرض إليه الحزب لا يخفى على أحد.

يذكر أن حزب النور بمحافظة قنا قد دفع بالدكتور أحمد عبيد مرشحاً فردياً بدائرة قوص وقفط، والذى يعمل كعضو هيئة تدريس معاون بجامعة الأزهر بالقاهرة، متخذاً من الفانوس رمزاً له ولبقية مرشحى الحزب الخمسة بالمحافظة.



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